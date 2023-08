Per la prima volta in terra lucana la versione italiana del libro documentario “Basilicata Secrets – Diario Culinario”

Con una serie di eventi promossi ed organizzati dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, in collaborazione con la Regione Basilicata ed in programma dal 26 Agosto al 1 Settembre, sarà presentato in Basilicata, per la prima volta, la versione italiana del libro documentario “Basilicata Secrets – Diario Culinario”, scritto da Anita Aloisio, originaria di Muro Lucano e residente in Canada a Montreal

“Una iniziativa di largo respiro – spiega Luigi Scaglione – che di fatto completa le azioni messe in campo questa estate dal Centro Studi, nei progetti che vanno verso l’anno del Turismo delle radici del 2024, attraverso un confronto aperto nei nostri Comuni lucani, con gli amministratori locali, le associazioni, i nostri emigrati, per sollecitarne il riconoscimento delle proprie origini e riscoprirne le radici. Ora, dalla versione inglese, a quella italiana per una maggiore diffusione”.

In questa direzione, va il progetto “Basilicata Secrets – Diario culinario”, che ufficialmente sarà presentato il 26 Agosto a Satriano di Lucania, d’intesa con l’Amministrazione Comunale ed il suo Sindaco Umberto Vita, nella evocativa Piazza dei Satrianesi nel Mondo, il giorno 30 a Maratea di concerto con la Città di Maratea con il Sindaco Daniele Stoppelli e l’organizzazione attiva della Pro Loco “La Perla” , guidata da Pierfranco De Marco, che sul tema Lucani nel Mondo ha sposato in pieno la causa delle iniziative progettuali di “Paesi e radici”, il giorno 1 settembre in una Conferenza Stampa che si terrà a Potenza alle ore 12.00 presso il Ristorante Al Duomo e dove è invitata la stampa ed infine la sera del 1 settembre, grazie alla sinergia con la Pro Loco di Pietragalla con il suo Presidente Donato Ceraldi ed il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, presso la Sala Parrocchiale del Palazzo Ducale.

Un testo che va ben oltre la illustrazione e la produzione delle ricette realizzate da una serie di ristoranti e trattorie che la Aloisio ha visitato e documentato di persona, trasferendo poi nel suo mondo, le immagini della nostra terra e che come rilevato da Francesco D’Arelli dell’Istituto Italiano di Cultura di Montreal “Da ogni ricetta appetitosa al candido stile letterario dell’autrice, ha fatto scoprire una parte della Basilicata che non avevo mai visto prima. Le splendide illustrazioni sono una testimonianza del talento locale del team creativo, che ha avuto il piacere di partecipare a questa impresa. Il loro lavoro ha portato un pezzo di territorio italiano inesplorato nel cuore di canadesi, italiani e italofili. Siate certi che Basilicata Secrets attirerà un pubblico composto da buongustai e viaggiatori internazionali in Lucania, che in latino significa “terra della luce”. Buona lettura e un’esperienza di viaggio memorabile”. Migliore presentazione non poteva non esserci.

Sarà presente l’autrice in questo tour della Basilicata. Anita Aloisio è regista di documentari, ricercatrice e corrispondente culturale. Da quando ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, Anita, una delle poche registe italo-canadesi, ha scritto e diretto diversi film documentari e ottenuto diversi riconoscimenti ufficiali.