A Brienza successo straordinario per il Burgentia’s Talent Show in piazza Marconi

Un successo straordinario a Brienza per il “Burgentia’s Talent Show”, che ha chiamato a raccolta un numeroso pubblico e tanti artisti emergenti vogliosi di mettersi in mostra e far divertire. Sabato sera in piazza G. Marconi, dalle ore 21, numerosi ospiti e una qualificata giuria, con Mario Bellitti presidente, che ha valutato i tanti artisti che in varie discipline si sono esibiti sul palco. A vincere Giuseppe Baldari, giovane di Marconia di Pisticci, nella categoria canto, con la canzone ‘Granada’ di Claudio Villa. E’ stato premiato dal sindaco Antonio Giancristiano. Seconda classificata una giovane 17enne di Taranto, Samyra, terzo posto per Angelo Telesca di Vietri di Potenza. La giuria ha anche destinato un premio simpatia, al mago Marco Pacella.

Una serata molto divertente, che è stata resa possibile grazie al progetto ideato da Francesco Petrone, ideatore e fondatore della manifestazione, oltre che direttore artistico. Tanti i concorrenti’allo sbaraglio’, cantanti, cabarettisti, musicisti, barzellettieri imitatori, che si sono esibiti in uno spettacolo davvero bello e applaudito. La serata è stata magistralmente presentata da Francesco Petrone, in arte Petros, che ha festeggiato i 25 anni di attività radiofonica, conosciuto da tutti per l’insuperabile e inimitabile Petros Animation Band. Al suo fianco la cantante di quest’ultima band, Nicol Zienna. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Brienza. Presenti anche Radio Carina, Carina TV, il maestro Giuseppe Protano e Simona Cardone, insieme alla scuola di ballo ASD Ariadne di Villa d’Agri.

L’evento – fa sapere l’organizzazione – sarà trasmesso successivamente dalla emittente televisiva Carina tv

“Quest’anno – ha sottolineato l’ideatore dell’evento Francesco Petrone – c’è stata tanta partecipazione sia del pubblico che dei concorrenti. Sul palco abbiamo visto talenti davvero interessanti dai, bambini agli adulti. Davvero un grande spettacolo”.

Claudio Buono