L’impresa di Antonio e Noah. Padre e figlio di Vietri di Potenza attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

Impresa riuscita per Antonio e Noah, che hanno portato a termine un’avventura indimenticabile, riuscendo nella traversata a nuoto dello Stretto di Messina, lo scorso 9 agosto. Antonio e Noah sono di Vietri di Potenza, ma vivono in Lussemburgo. E in occasione delle vacanze nella terra di origine, hanno deciso di “conquistare” le acque dello Stretto di Messina, dalla Sicilia alla Calabria, aderendo a una iniziativa dell’associazione Papà Separati APS di Milano, al fine di raccogliere fondi per sostenere i papà che si trovano in difficoltà, e permettere loro di trascorrere più tempo con i propri figli. Antonio e Noah hanno fatto un’avventura straordinaria insieme ad altri 24 nuotatori. “I nostri cuori – hanno commentato a completamento dell’impresa – traboccano di gratitudine a tutti coloro che generosamente hanno fatto donazioni all’associazione. Nuotare attraverso lo Stretto alle 8 del mattino in acque cristalline e ammirare l’abisso blu dei suoi 150 metri è fantastico”.

Una iniziativa benefica molto seguita che ha portato alla raccolta di importanti fondi per le persone che necessitano di aiuto.

Claudio Buono

DI SEGUITO UN BREVE VIDEO