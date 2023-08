Attesa a Brienza per la quarta edizione del “Burgentia’s Talent Show”. Una vera e propria corrida in piazza Marconi il 19 agosto

E’ tanta l’attesa a Brienza per l’evento “Burgentia’s Talent Show”, in programma il 19 agosto in piazza G. Marconi, a partire dalle ore 21. Tantissimi saranno gli ospiti e concorrenti quest’anno che parteciperanno alla quarta edizione dell’atteso talent show che verrà presentato dalla Petros Animation Band, con il patrocinio del Comune. Si tratta di un progetto ideato da Francesco Petrone, ideatore e fondatore della manifestazione, oltre che direttore artistico. Tanti saranno i concorrenti cosi come tanti saranno gli artisti allo sbaraglio, cantanti, cabarettisti, musicisti, barzellettieri imitatori in uno spettacolo da non perdere assolutamente. Saranno presenti inoltre le telecamere di Carina TV e Radio Carina, insieme ad una qualificata giuria tecnica e popolare. L’evento – fa sapere l’organizzazione – sarà trasmesso successivamente dalla emittente televisiva Carina tv. La Petros Animation Band, noto gruppo musicale lucano, farà gli onori di casa insieme al maestro Giuseppe Protano della scuola di ballo Asd Ariadne di Villa d’Agri. Si prevede uno spettacolo da numeri uno dove divertirsi e sorridere sarà alla base di tutto.