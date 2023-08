“Anch’io sono la Protezione Civile”, a Balvano il campo scuola dal 21 al 26 agosto

L’Associazione Protezione Civile Balvano partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni (nati anno dal 2007 al 2012), in programma dal 21 al 26 Agosto 2023 a Balvano, presso la sede della Protezione Civile di Balvano (via Sandro Pertini, 8). In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Inoltre, in questo campo, si è scelto di parlare di violenza sulle donne, di bullismo, di sicurezza sanitaria e tanti altri temi fondamentali, perché riteniamo siano questi i fenomeni che attengono soprattutto alla sicurezza e alla salute dei giovani.

«Un progetto formativo volto a rendere i ragazzi sempre coscienti dei rischi presenti nella vita di tutti i giorni, delle loro capacità e dei loro limiti, e rispettosi della dignità propria e degli altri attraverso visite guidate presso le strutture delle componenti del Sistema Nazionale» commenta con soddisfazione Antonio Casciano, il Presidente della Protezione Civile di Balvano, che aggiunge «Tutto questo perché non dobbiamo dimenticare che I giovani sono il futuro della nostra società nei quali sono riposte le nostre speranze e le nostre aspettative».