AlisWall’s Travel: il viaggio verso l’equilibrio passa dalla musica. A Pietrapertosa l’8 agosto “Suoni e Segni” con Alice Muro

Martedì 8 agosto 2023 andrà in scena il primo concerto della rassegna musicale “SUONI E SEGNI” organizzata dall’Accademia Musicale Lucana in collaborazione con la Regione Basilicata. Il concerto “AlisWall’s Travel” si svolgerà nello scenario unico e suggestivo del Chiostro di San Francesco a Pietrapertosa, uno dei borghi più belli d’Italia e della Basilicata.

E’ uno spettacolo unico di musica e teatro, il concerto di Alice Muro, cantante lucana che, attraverso una voce potente e vellutata, racconta il suo “viaggio verso l’equilibrio” attraverso le canzoni di artisti come Lucio Dalla, Steve Wonder, Alicia Keys, Aretha Franklin, Loredana Bertè, Pino Daniele.

Va in scena il viaggio, il cammino verso l’equilibrio, verso l’accettazione di sé stessa, l’armonia del proprio corpo, della propria unicità. La strada Alice l’ha trovata nella musica, nelle canzoni che hanno puntellato la sua vita e il suo destino, una strada nella quale qualsiasi donna può immedesimarsi.

Sono proprio le canzoni a dircelo: l’amore puro è l’unica via per la felicità, la libertà di essere sé stessi senza pregiudizi o tabù, la consapevolezza di lasciare andare la negatività e di lasciarsi andare, spogliandosi, nella semplicità delle canzoni, con l’ascolto del proprio io filtrato attraverso l’arte dei grandi della musica mondiale. Tutto questo Alice lo porta in tournè in Basilicata per uno spettacolo unico nel suo genere, accompagnata dalla sua band di eccellenti musicisti lucani: Francesco Fabrizio al pianoforte, Fausto Picciani alla batteria, Michele Perrone al basso, Antonio Rosa ai synt e programmazione e Saverio Orlando alla chitarra elettrica, Dario Satriani alla tromba, Enzo Cerbino e Davide Ragone al sassofono.

Il primo appuntamento è l’8 agosto a Pietrapertosa, per un viaggio musicale nell’io dal finale intimo e coinvolgente, in una location mozzafiato: un chiostro incantevole dal valore storico/culturale importante.