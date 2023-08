Potenza, scoperto con droga in via Pretoria. Potentino arrestato dalla Polizia: emesso anche divieto di accesso ai pubblici esercizi

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi ex art. 13 del D.L. 14/2017. Nello specifico, in data 28 luglio 2023, il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso tale provvedimento nei confronti di un cittadino di Potenza che ha creato, con il suo comportamento, pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico nella centralissima via Pretoria.

In data 08.07.2023, nell’ambito dei controlli straordinari nel centro storico, in via Rosica a Potenza il predetto è stato arrestato poiché, a seguito di perquisizione personale operata da personale della Questura di Potenza, veniva trovato in possesso di una sostanza solida di colore marrone del tipo Hashish, all’interno della tasca destra un bilancino di precisione marca Pocket Scale e all’interno del portafogli la somma di €485,00. Tale sostanza, come è emerso dall’attività istruttoria compiuta dal suindicato personale, era destinata ad alimentare lo spaccio di sostanze illecite che avviene nel centro storico di Potenza, un luogo in cui ci sono diverse attività commerciali e frequentato da molte persone, minori compresi.

Allo stesso è stato inibito l’accesso a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi commerciali indicati nell’art. 5 comma I lettere a-b-c-d della L. 287/1991 che ricadono in Potenza sulla via Rosica e via IV Novembre e nelle vie adiacenti, vale a dire vicolo Bruno, via XX settembre, via Due Torri e via Pretoria, via del Popolo, via Vescovado e via Bonaventura, traverse comprese, nonché di sostare nelle loro immediate vicinanze per la durata di anni 03 (tre).