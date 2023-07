Sp 67 di collegamento tra Bella e Baragiano Scalo. Al via i lavori per consentire la riapertura dopo la frana dello scorso novembre

Hanno preso il via in questi giorni i lavori straordinari sulla SP 67 Sant’Antonio Casalini di Bella e Baragiano Scalo al fine di permettere di aprire l’arteria per una sola carreggiata, a senso unico alternato. Ne danno notizia il Presidente della Provincia Christian Giordano ed il Presidente della Commissione Carmine Ferrone.

Tutto questo avviene a seguito della frana del 25 novembre 2022 per la quale i tecnici dell’ente. dopo un attento sopralluogo, hanno ritenuto di chiudere l’arteria per questioni di sicurezza. A seguito di contatti costanti e continui anche con l’amministrazione locale ed il supporto di incontri tenuti dalla commissione, la Provincia insieme al comune di Bella ha trovato una intesa sull’utilizzo di fondi straordinari.

In particolare, sulla opportunità di utilizzare circa 120 mila euro a seguito di interventi sulla stessa arteria. Per risolvere l’emergenza gli uffici della Provincia hanno dato incarico per una perizia geologica, avviati i sondaggi al terreno e quindi dato incarico tecnico per la progettazione ed infine hanno affidato i lavori. Previsti tempi brevi per la riapertura del tratto, come si diceva, a senso unico alternato nel mentre si procederà all’intervento generale.