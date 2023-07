E’ una strage sulle strade lucane. Due morti in due incidenti stradali nel Potentino

Si è aperto in modo terribile questo ultimo sabato di luglio in Basilicata. Sono due i morti che sono stati registrati sulle strade lucane in due diversi incidenti stradali. Un primo weekend da bollino rosso di sangue. In nottata, lungo la Strada Statale 653 Sinnica, è morto un giovane poco più che ventenne di Lauria, che è finito fuori strada con l’auto e fatale è stato l’impatto con il guardrail. Un altro gravissimo incidente è stato registrato tra Atella e Rionero in Vulture, lungo la Strada Statale 93 Appulo Lucana. L’uomo a bordo di una moto si è scontrato con un auto ed ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 Basilicata Soccorso, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Il Comune di Lauria, per il giovane deceduto lungo la Sinnica, si è detta “affranta per la scomparsa del giovane lauriota che è venuto a mancare questa mattina per un tragico incidente stradale. Siamo vicini e ci uniamo al dolore della famiglia. Pertanto sono annullati tutti gli eventi odierni patrocinati dall’Ente”.

