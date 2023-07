Muro Lucano, l’affiliazione tra ASD Marmo Platano e Udinese Academy è realtà

L’ASD Marmo Platano guarda al futuro potenziando il suo settore giovanile. La Dirigenza del Marmo Platano, forte di nuovi ingressi in società e con una consolidata esperienza alle spalle, ha imboccato la strada dell’affiliazione all’Udinese Academy, portando al centro del suo progetto la scuola calcio. “Abbiamo un’ambizione – commenta soddisfatto il Presidente Gianfranco Pucillo – far crescere i nostri giovani fornendo loro tutti gli strumenti per ambire a diventare dei calciatori professionisti”. L’Udinese Calcio metterà a disposizione, attraverso la sua Academy, le professionalità imprescindibili per garantire standard qualitativi nell’ambito dell’apprendimento del gioco del calcio e non solo: “Insegnare ai giovani a seguire uno stile di vita sano, invogliarli ad avere un rapporto con il cibo corretto, stimolarli a vivere in un gruppo in cui il rispetto reciproco è alla base della convivenza – evidenzia Pucillo – significa valorizzare sportivamente e soprattutto umanamente i nostri ragazzi”. La mission dell’ASD Marmo Platano si sintetizza nella ricerca di una formula aggregativa che coinvolga le comunità ed abbia una ricaduta sociale attraverso lo sport. “I corsi di formazione per i mister organizzati dall’Academy – prosegue Pucillo – consentiranno ai nostri allenatori di acquisire delle nozioni tecniche, tattiche e anche psicologiche nell’ottica di formare competenze attente, preparate, pronte ad accogliere i giovani calciatori sin da piccoli, tutelarli e comprendere le difficoltà che nel corso del tempo si potrebbero manifestare”. Grazie all’affiliazione all’Accademy, la stessa società ne trarrà dei benefici in termini organizzativi e gestionali: l’Academy porrà l’accento, in un contesto di continuo confronto con la società, sullo sviluppo di una strategia di gestione della stagione sportiva, garantendo un ulteriore supporto formativo nella comunicazione e nell’importantissimo campo della medicina sportiva e traumatologica. “Ringrazio questo splendido gruppo dirigente – conclude Pucillo – dal vice presidente Davide La Rocca, al direttore generale Luigi Guglielmi, al responsabile della scuola calcio Gregorio Troiano, al responsabile marketing Pierangelo Ferrara, alla cassiera della scuola calcio Maria Sabatella, al responsabile amministrativo Antonio Nardiello, al responsabile legale Gildo Caputi, al team manager Vito Ceccia, al responsabile logistica Michele Fezzuoglio, ai dirigenti della scuola calcio Domenco Ramundo e Gianni Nardiello, senza i quali – chiosa – tanti obiettivi non sarebbero raggiungibili e tanti progetti non sarebbero realizzabili”.