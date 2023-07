Incidente tra Brienza e Pergola. Donna in codice rosso trasferita al ‘San Carlo’ di Potenza

Ancora incidenti sulle strade del Potentino. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto tra Brienza e Pergola, lungo la Strada Statale 598 Fondovalle dell’Agri. Ad avere la peggio una donna, che è stata trasferita con urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza. La donna, a bordo di un auto, si è scontrata con un camioncino adibito al trasporto di lavanderia. L’uomo alla guida di quest’ultimo è rimasto ferito in modo lieve a una mano. E’ apparsa subito più seria la situazione per la donna ferita.

Rallentamenti lungo il tratto stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, Vigili del Fuoco – che hanno estratto la donna dall’auto – e personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

Claudio Buono