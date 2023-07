Potenza, bambina deceduta dopo essere investita nel Rione Lucania

E’ deceduta dopo il ricovero in Rianimazione la bambina di 6 anni che ieri sera è stata investita a Potenza. La piccola, di origini ucraine, si trovava su un piccolo monopattino o pattini a rotelle, quando ha impattato con un automobile che si trovava a passare in via Gavioli, in un tratto di strada non distante dalla chiesa di San Giuseppe. La persona a bordo dell’auto – che non è risultata positiva a nessuna sostanza o alcool – si è immediatamente fermata prestando soccorso. Successivamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno trasferito la piccola al “San Carlo” in gravi condizioni. Dove purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto anche la Polizia.

Accertamenti avviati per fare luce su quanto accaduto.

Claudio Buono