L’annuncio del governatore lucano Bardi: “Faremo stati generali della natalità in Basilicata”

“Il “Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese”, presentato dal presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, conferma il problema dello spopolamento come centrale nella vita pubblica della Basilicata. Si tratta di un trend iniziato venti anni fa, che apre prospettive drammatiche per i prossimi 20 anni, con la perdita prevista del 30% della forza lavoro. Per questo motivo, in autunno convocheremo gli “Stati generali della natalità” in Basilicata, aperto a tutti, con i contributi delle parti sociali, di esponenti del governo e soprattutto rivolto ai giovani. Lo spopolamento è il principale problema della Basilicata, come abbiamo messo nero su bianco nel “piano strategico regionale” approvato nel 2022, un documento inedito nel suo genere”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.