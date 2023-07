“Da Che Punto Guardi il Mondo”, a Potenza al via un progetto per il contrasto alle tossicodipendenze

Ha preso il via a Potenza il Progetto “DPGM-Da Che Punto Guardi il Mondo” Finanziato dalla Regione Basilicata. In attuazione a quanto previsto dal Piano d’Azione Nazionale Antidroga della L. n.45/99 e L- 125/01, la Regione Basilicata ha infatti intenso sostenere attività e iniziative che sul territorio regionale sviluppino percorsi di sensibilizzazione ed informazione anche attraverso attività laboratoriali e/o seminariali riguardanti il contrato alle tossicodipendenze. La Regione Basilicata – direzione generale Politiche della Persone Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare – ha affidato alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Aquilone Insieme la progettazione e gestione delle attività di proposizione di stili di vita positivi, attraverso la realizzazione di occasioni di aggregazione socio-culturale per contrastare le dipendenze, implementazione di interventi di riduzione del rischio e del danno a favore dei giovani. Il progetto “DPGM-Da Che Punto Guardi il Mondo”, della durata di 12 mesi, si propone, pertanto, di diffondere un nuovo modello della salute basato sulla crescita personale e sulla consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo come fattore di protezione dal disagio che evolve in comportamenti a rischio e ne sostiene fattori di mantenimento. Sono previsti diversi laboratori educativo-culturali (teatrale, musicale, webradio, nuove tecnologie e droni) ed attività sportive per promuovere il protagonismo giovanile nel tempo libero, impiegando tale tempo nello sviluppo di competenze artistiche, comunicative, sportive che diventano esse stesse fattori protettivi dai comportamenti a rischio. Il progetto si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti sperimentatori, consumatori o a rischio di uso di sostanze psicoattive, offrendo loro occasioni di scambio, di partecipazione condivisa e di gruppo: non soltanto prendersi cura, ma anche insegnare a prendersi cura di sé e dei propri interessi, sottolineando il valore di ciascuna individualità e di ciascun punto di vista. La sfida proposta dal progetto “DPGM-Da Che Punto Guardi il Mondo” è far diventare le attività proposte il principio attivo alternativo alle sostanze stupefacenti e creare una rete diffusa sul territorio per intercettare tutti gli stakeholder che a vario titolo intervengono nel settore per stimolare attività ed azioni in grado di diffondere corretti stili di vita tra gli adolescenti ed i soggetti a rischio di devianza. Oltre alla l’Aquilone Insieme Società Cooperativa Sociale ONLUS, che opera dal 2008 sul territorio dell’hinterland della città di Potenza, gli altri partner del progetto sono l’Associazione Insieme Onlus, ente con esperienza dal 1993 di gestione di servizi rivolti a tossicodipendenti, autorizzata ed accreditata dalla Regione Basilicata, co-gestisce, con l’Aquilone Insieme Onlus, l’unica comunità che opera nel territorio di riferimento dell’ASP di Potenza e l’UPL – Università Popolare Lucana, Associazione di Volontariato la cui missione è la consapevolezza che il processo d’apprendimento va inteso come continuo e rinnovabile lungo tutto l’arco della vita diventando un fattore di crescita e di opportunità per ogni individuo.