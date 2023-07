Prevenzione tumore del colon retto, oggi pomeriggio un incontro del CROB a Satriano di Lucania

Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) promuove un importante incontro pubblico volto a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello screening per la prevenzione del tumore del colon retto. L’evento si terrà giovedì 6 luglio alle ore 18:00 nel piazzale antistante il palazzo municipale di Satriano di Lucania. Nel caso di maltempo, l’incontro si svolgerà nell’Aula Consiliare. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti di ricevere informazioni fondamentali riguardanti la diagnosi, la cura e le raccomandazioni correlate al carcinoma del retto, nonché l’importanza di imparare a interpretare i segnali inviati dal proprio corpo e dalla propria mente per preservare la propria salute. La Dr.ssa Alessandra Perrone, Dirigente Medico Oncologia dell’IRCSS CROB Rionero in Vulture, sarà presente come relatrice principale. Inoltre, interverranno il Sig. Giovanni Molinari, Coordinatore Centrale Operativo dello Screening colonretto Basilicata – RTI – Tecnolife screening, e il Dr. Rosario Festa, Coordinatore Regionale dello Screening Colonretto.

All’importante incontro saranno presenti il Sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita, e i primi cittadini di Tito, Brienza, Sasso di Castalda e Sant’Angelo Le Fratte: rispettivamente Graziano Scavone, Antonio Giancristiano, Rocchino Nardo e Michele Laurino. Durante l’evento, sarà presente anche un camper dedicato agli screening oncologici, posizionato nei pressi del Municipio.