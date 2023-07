Il grande cuore del Club Lions Duomo di Potenza. Donato un un holter pressorio alla Pediatria del San Carlo

Un bellissimo gesto quello fatto dal Club Lions Duomo di Potenza, che nei giorni scorsi ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, per donare un un holter pressorio con strumentazione specifica per i bambini. Un dono che è stato molto apprezzato dal personale ospedaliero e dai dirigenti. “Per il Club Lions Potenza Duomo – ha dichiarato il presidente, avv. Loredana Satriani – è importante dare risposte ai bisogni del nostro territorio, ma non solo limitandoci a fare donazioni, anche soprattutto dando un supporto umano e con competenza per far capire che noi ci siamo sempre quando c’è un bisogno. Questo è il messaggio che ho voluto diffondere nel mio anno sociale”. “Rringrazio infinitamente il primario, dott. Sergio Manieri, per l’accoglienza e l’umanità che lo contraddistingue”, ha concluso Satriani a Melandro News.

Claudio Buono