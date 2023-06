Carabinieri, in quattro si trasferiscono dalla Stazione di Vietri di Potenza. Il saluto alla comunità vietrese e a quella di Savoia di Lucania

Sono quattro i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza che lasceranno la comunità vietrese dopo tanti anni di servizio. In Municipio i militari dell’Arma sono stati accolti dal sindaco, Christian Giordano, che li ha voluti salutare personalmente insieme al presidente del Consiglio, Carmela Manzella, per ringraziarli del lavoro svolto.

“A nome mio e della comunità di Vietri di Potenza un sentito e doveroso ringraziamento ai al Luogotenente Maurizio Bertolini, all’Appuntato Scelto Q.S. Massimo Fortino, all’Appuntato Scelto Danilo Sica e al Maresciallo Francesco Perna, che a breve lasceranno la nostra comunità. Siamo grati a loro per il servizio reso in questi anni e per aver contribuito a rendere più sicura la nostra comunità”.

Per ognuno di loro, il Sindaco Giordano ha consegnato un encomio. Nel dettaglio, a fine mese non saranno più in servizio a Vietri di Potenza il comandante della Stazione, Luogotenente Maurizio Bertolini, dopo 13 anni nella comunità vietrese, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Massimo Fortino (che si trasferisce dopo 14 anni), l’Appuntato Scelto Danilo Sica (dopo 16 anni nella Stazione di Vietri) e il Maresciallo Francesco Perna, quest’ultimo per un anno in servizio.

I Carabinieri hanno poi raggiunto Savoia di Lucania, territorio di competenza della Stazione dell’Arma di Vietri di Potenza, per salutare il sindaco Rosina Ricciardi, il parroco e la Protezione Civile. Anche in questo caso hanno ricevuto una pergamena ricordo.