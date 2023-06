Truffatori pugliesi in trasferta a Vietri di Potenza. Acquistano un trattore ma pagano 50mila euro con un assegno falso

Prima l’inserzione su un sito di annunci, poi il ritiro a casa e la consegna di un assegno falso. E la truffa è fatta. Brutta avventura per un uomo di Vietri di Potenza, che nei giorni scorsi si è visto truffare per ben 50mila euro da due uomini provenienti dalla Puglia, da Manfredonia. I due hanno notato un annuncio sul web per la vendita di un trattore, hanno organizzato il ritiro a Vietri, truffando il malcapitato con la consegna di un assegno poi rivelatosi del tutto falso. I fatti. Dopo aver letto un annuncio sul web, pubblicato da un familiare dell’uomo su richiesta di quest’ultimo, i due hanno subito contattato il proprietario del trattore in vendita. Un trattore di grosse dimensioni, costoso, da 80 cavalli, funzionante e in ottimo stato, con tutta l’attrezzatura – anche questa costosa – come trincia, zappatrice e altro. Prezzo pattuito pari a 50 mila euro. Dopo aver fissato un appuntamento con l’uomo, i due – a quanto pare provenienti da Manfredonia – hanno raggiunto Vietri di Potenza con un carro attrezzi, per caricare il mezzo e concludere l’affare. Che è stato solo per loro due. Infatti, l’uomo vietrese ha ricevuto dai due un assegno.

I due uomini, sulla sessantina, hanno salutato e sono andati via, riuscendo a caricare sul carro attrezzi solo il trattore e una attrezzatura già collegata al mezzo, e senza riuscire a prendere altro, promettendo un “secondo viaggio”. Quando l’uomo si è recato in banca per versare l’assegno, ha scoperto che era del tutto falso. Da qui l’immediata denuncia ai Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, che si sono attivati e avviato le indagini, partendo dal contatto telefonico e fino alle immagini della videosorveglianza comunale, che probabilmente ha dato indicazioni utili sia per un identikit dei truffatori che per risalire alle targhe del carro attrezzi e altri elementi utili.

Disperato l’uomo, che si è visto truffare di un trattore acquistato con tanti sacrifici. Il consiglio è sempre quello di fare molta attenzione a chi risponde annunci e di evitare, o almeno dubitare, di chi si presenta come una persona pronta a fare affari di questi importi.

La truffa, sul web, è purtroppo sempre dietro l’angolo.

Claudio Buono