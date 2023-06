“Un sacco di solidarietà”, a Baragiano oggi iniziativa con la raccolta porta a porta di prodotti per le famiglie bisognose

Si svolgerà oggi, sabato 17 giugno, dalle 14:30 alle 18:30 presso la Parrocchia Beata Vergine del Carmine in Baragiano scalo, la XII edizione di “Un sacco di solidarietà” promosso dalle Parrocchie di Baragiano e dalla Caritas Diocesana di Potenza. I volontari raccoglieranno “porta a porta” prodotti alimentari e per l’igiene personale destinati al magazzino Caritas per l’aiuto che settimanalmente opera sul territorio. Per i più piccoli sarà previsto un momento di giochi e festa sul piazzale della chiesa nuova a partire dalle ore 17:00. Alle ore 19:00 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa nuova di Baragiano scalo e alle ore 20:00, nel Salone parrocchiale sarà inaugurata la mostra fotografica “Uno scatto di solidarietà” e seguirà serata musicale e festa per tutti. All’evento partecipano l’Amministrazione Comunale di Baragiano, l’Istituto Comprensivo e diverse associazioni locali.