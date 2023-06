La Transumanza Lucana da Tolve a Tito. Appuntamento al 17 e 18 giugno con la possibilità di partecipare al viaggio tra i tratturi

Ritorna il periodico appuntamento con la Transumanza Lucana: un lungo cammino dalla piana Bradanica tra Tolve e Oppido Lucano fino alla catena appenninica di Schiena d’Asino a Tito, seguendo l’antico rito della transumanza -Patrimonio Unesco dal 2019 e narrato già nel I sec. a.C. in Basilicata- con al seguito di un ampio gregge di vacche podoliche. Vivrete l’esperienza di partecipare a una delle pochissime migrazioni di lunga percorrenza rimaste in Basilicata che, come da antica tradizione, spostavano le greggi e gli armenti dalle piane sul confine pugliese verso le alture dell’Appennino lucano in estate, per poi ritornare nel periodo autunnale lungo gli storici tratturi utilizzati da allevatori e contadini, molti dei quali purtroppo in disuso. Tale percorso segue in gran parte gli antichi tratturi e tratturelli storici del territorio lucano, laddove questi sono rimasti tali, passando dunque anche da antichi stanziamenti pastorali e luoghi deputati al pascolo. Inoltre il percorso rientra nella rete di transumanze di “TT&RR” (Transhumance Trails and Rural Roads), candidati al Consiglio d’Europa come “European Cultural Routes”.

1° GIORNO – Si parte da località Pazzano in Tolve a partire dalle ore 11. Nei pressi della pineta incontreremo la mandria in arrivo dal Torrente Alvo, già in cammino dal giorno precedente. Il percorso si muove in direzione del fiume Basento, fermandosi per la notte nei pressi di Molino Ricciuti, dove verrà allestito il campo per la notte e organizzata una serata di condivisione.

2° GIORNO – All’alba si riparte dal Molino Ricciuti per risalire S. Luca Branca, prima di entrare nella Città di Potenza. In seguito si prosegue verso il Lago Pantano di Pignola fino a località Fossacupa, dove verrà allestito il pranzo comunitario. Infine si proseguirà in direzione del Monte Cerchiara, attraversando il Bosco Zanfroneta e fermandosi al Rifugio la Casermetta in Tito (PZ), dove ci aspetterà un momento di festa per terminare la transumanza.



INFO



– L’incontro è previsto alle ore 10.00 presso Località Pazzano in Tolve (PZ), nei pressi della fontana.

– Si chiede un contributo di 25 € per partecipare alla transumanza, il quale verrà utilizzato per l’allestimento del campo notturno e i pasti, oltre che l’assistenza per tutto l’itinerario e trasporti

– Per il pernottamento verrà montata una tenda teepee 12+ posti; chiunque è libero di portarsi la propria tenda e sacco a pelo (quest’ultimo fondamentale).

– I pasti sono inclusi nel contributo; chiunque è libero di portare cibo da condividere.

– Si garantisce il trasporto dal punto di arrivo verso il punto di partenza.

– È possibile pernottare presso il Rifugio La Casermetta il venerdì e/o la domenica, con un contributo di 10 € a notte (pasti esclusi).

– L’esperienza potrebbe essere rinviata alla settimana seguente, in base alle condizioni ideali per la transumanza.

– Tutti i partecipanti accettano il Regolamento di escursione.



DATI TECNICI



1° GIORNO

Distanza: 8 km.

Dislivello: -400/+100 m.

2 GIORNO

Distanza: 30 km.

Dislivello: +850/-300 m

Trekking adatto a persone in buono stato di salute



EQUIPAGGIAMENTO

– Zaino

– Acqua (verrà fornita anche durante l’itinerario)

– Torcia (possibilmente frontale, in parte fornite dall’associazione)

– Scarponi impermeabili (possibilmente da trekking) e un ricambio di scarpe da ginnastica

– Giacca a vento impermeabile

– Gavetta personale (consigliata)

– Pranzo al sacco per il primo giorno.

Consigliato vestirsi a strati, secondo le temperature stagionali, e con pantaloni lunghi.



CONTATTI

>> 3208528284

>> info@fuorisentiero.com