Sant’Angelo Le Fratte, il 10 giugno iniziativa in memoria dei due santangiolesi morti nei campi di sterminio nazisti

Si svolgerà sabato 10 giugno a Sant’Angelo Le Fratte, il “Giorno della Memoria” per onorare e commemorare i deportati nei campi di sterminio nazisti. La manifestazione è organizzata dall’Anpi (sezione intercomunale di Picerno), con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo Le Fratte e della Provincia di Potenza. L’appuntamento è al Polifunzionale a partire dalle ore 15:30. “Sono passati 80 anni dalla fine della guerra e di quei tragici eventi. Ma la nostra comunità non ha mai pensato di onorare questi nostri compaesani, che definisco eroi della nostra libertà”, comunica Pietro Spera, uno degli organizzatori. Sant’Angelo Le Fratte ha patito due prigionieri (Pietro Barba e Giuseppe Coppola) che non fecero più ritorno a casa e morirono nei campi di concentramento.

Altri cinque cittadini (Saverio Paggi, Giuseppe Loisi, Giuseppe Cupolo, Antonio Lauso e Francesco Castelluccio) fecero ritorno, dopo lunghe e drammatiche sofferenze. La loro storia verrà raccontata durante l’iniziativa. Sarà presente il Sindaco, Michele Laurino, il presidente provinciale dell’Anpi di Potenza e storici santangiolesi, oltre al presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

Saranno, inoltre, consegnate pergamene ai familiari dei deportati. La manifestazione, si concluderà con un concerto di clarinetto e chitarra classica, con alcuni brani musicali scritti da internati e altri brani di musica classica. La manifestazione sarà presentata da una studentessa di Sant’Angelo Le Fratte.

Lo rende noto l’organizzazione tramite Pietro Spera.

Claudio Buono