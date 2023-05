Satriano di Lucania, “Nel bosco addormentato” della Bottega degli Apocrifi domani 31 maggio in scena al Teatro Anzani

Un nuovo, importante e coinvolgente appuntamento attende piccoli e grandi spettatori al teatro Anzani di Satriano di Lucania. In scena mercoledì 31 maggio per “Scintille – Rassegna di teatro ragazzi per famiglie”, realizzata da Petra grazie ai contributi del Comune di Satriano di Lucania e di Sasso di Castalda, ci sarà la compagnia Bottega degli Apocrifi, nata a Bologna nel 2001 e trasferitasi a Manfredonia nel 2008, con lo spettacolo “Nel bosco addormentato” di Stefania Marrone e Cosimo Severo. Sul palco Antonella Ruggiero, Miriam Fieno, Fabio Trimiglio, Bakary Diaby e Matteo Miucci diventeranno i personaggi incantati e originali della rivisitazione di una delle fiabe più conosciute e apprezzate di tutti i tempi: La bella addormentata nel bosco. La chiave moderna, leggera e innovativa con cui viene ricostruita la storia fa sì che lo spettacolo non risulti mai banale e mantenga sempre viva la curiosità dello spettatore che non si troverà di fronte il classico principe azzurro a trarre in salvo la principessa.

Tutto ha inizio in una notte di luna piena quando il sogno di una regina di avere una figlia si avvera grazie all’intervento della fata Bianca, la più bella e potente del regno la quale però, per vendicarsi del mancato invito al battesimo della piccola, lancerà una maledizione: “quando la principessa compirà 16 anni si pungerà il dito con un ago e morirà”. Un’altra fata, meno potente e bella, riesce ad ottenere che la principessa non muoia, ma dorma per 100 anni in attesa che il vero amore la risvegli. La maledizione puntuale si avvera e insieme alla principessa si addormenta tutto il regno. A rimanere sveglia sarà solo la fata Bianca che starà accanto alla principessa a trattenerla nel suo sonno ingannandola con sogni bellissimi. Nonostante siano state rappresentate innumerevoli versioni della fiaba La bella addormentata, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi ha la straordinaria capacità di sorprendere lo spettatore sfruttando fantasiose trovate che mirano a sovvertire i canoni classici della caratterizzazione dei personaggi: la fata cattiva è bellissima e chiamata “fata bianca”; la luna è nera ed ironica; le due fate madrine hanno modi rudi… La fiaba, intrisa di valori sociali attuali, è raccontata dal punto di vista della fata sbadata ed è arricchita dalla presenza di nuovi e originali personaggi.

Il botteghino aprirà alle 17.30 e l’inizio dello spettacolo è previsto per le 18.00. Il costo del biglietto è di 5 euro a persona ed è possibile prenotarsi chiamando al numero 327 2515604.