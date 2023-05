Incidente sulla Potenza-Melfi, tragico bilancio. Morto un giovane e due persone ferite

A causa di un incidente avvenuto al km 34,000, un tratto della strada statale 658 “Potenza- Melfi” è provvisoriamente chiuso al traffico. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete locale con indicazioni sul posto tra gli svincoli di Rionero in Vulture ( km 36,500) e lo vincolo di Atella ( km 33,400). L’incidente, le cui cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli e si registra un decesso. La vittima è un ragazzo di 24 anni, rimasto incastrato tra le lamiere. Il giovane, di Palazzo San Gervasio, era alla guida di un furgoncino. Ci sono altri due feriti, trasportati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Sono marito e moglie, di Grassano. La donna è più grave, in codice rosso. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.

Claudio Buono