Potenza, ragazzo si sente male nel centro storico. Muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Un brutto fatto di cronaca travolge la comunità di Potenza in questi giorni di festa. La scorsa notte, verso le ore 4 nel centro storico del capoluogo lucano, un giovane – di Tolve – è stato ritrovato in gravissime condizioni, probabilmente a causa di un malore improvviso. Il giovane si trovava in città per assistere ai festeggiamenti per la festa patronale. Immediate le chiamate al 118, con i sanitari che sono giunti sul posto e hanno immediatamente trasferito il ragazzo, di 29 anni, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo, tentando più volte di rianimarlo e – secondo quanto trapelato – anche riuscendoci. Ma il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in Ospedale. Su quanto accaduto indaga la Procura di Potenza. Il Magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo per fare chiarezza. L’esame dovrebbe essere svolto nella giornata di martedì.

Claudio Buono