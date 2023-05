Cultura, pubblicato il bando del Premio “Giuseppe De Lorenzo”. E’ dedicato allo scienziato e intellettuale lucano

Un modello più che mai attuale di confronto e dialogo costante tra discipline differenti, in un ponte metodologico tra scienza e umanesimo; un riferimento per la conoscenza del paesaggio e delle forze che lo modellano, comprese le attività antropiche; un positivo catalizzatore del confronto interculturale tra Oriente ed Occidente. E’ ciò che rappresenta Giuseppe De Lorenzo (Lagonegro, 1871 – Napoli, 1957) scienziato e intellettuale; nel suo lavoro l’attività accademica e di ricerca nelle scienze geologiche si univa con l’amore per la filosofia, l’arte, la letteratura, lo studio della sapienza indiana, delle lingue orientali e della religiosità buddhista. Alla sua figura, al suo esempio è dedicato il Premio letterario Nazionale “Giuseppe De Lorenzo” che quest’anno giunge alla V Edizione 2023 e persegue l’obiettivo di far riscoprire e diffondere la personalità e l’opera del geologo-orientalista lucano, insieme con la promozione e la valorizzazione dei luoghi delorenziani, nei loro aspetti geomorfologici, naturalistici, artistici, spirituali e culturali.

Il Premio è promosso dalle Associazioni “A Castagna ra Critica” e i “I Pionieri ed ex alunni del Liceo Scientifico ‘G. De Lorenzo’ di Lagonegro” in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati. La scadenza è prevista per il 30 giugno 2023. Il premio si divide in due categorie: opere edite (libri, saggi, articoli) e inedite (tesi di laurea o di dottorato), Il macrotema è ‘’La montagna e l’acqua: sincronie di convivenza e di sviluppo locale’’. Le opere aderenti al tema saranno giudicate da una giuria composta da esperti del mondo accademico, scientifico, religioso e culturale. I premi andranno ai primi classificati in ogni categoria. In particolare, i lavori inediti saranno considerati con un approccio multidisciplinare e in riferimento a contesti territoriali ampi. I vincitori del premio saranno invitati a ritirare personalmente il premio durante la manifestazione conclusiva.

Il bando è pubblicato sul sito www.camminidelorenziani.it

Per informazioni: 333.3638541

>> CLICCA QUI PER BANDO E MODULO DI DOMANDA <<