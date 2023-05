Picerno, si lamentano i residenti di contrada Fennone: “Disagi da mesi a causa di una strada chiusa per una frana”

Si lamentano i residenti dell’area attorno a contrada Fennone, nel territorio di Picerno ma a pochi passi dal confine con Baragiano. La strada in montagna, di competenza del Comune, è chiusa da circa cinque mesi. E a seguito anche dell’immediato interessamento dell’ufficio tecnico comunale e di una serie di sopralluoghi, resta ancora chiusa e non è iniziato alcun lavoro. I residenti dell’area hanno segnalato a Melandro News i disagi che da mesi stanno vivendo. “Siamo costretti a fare un percorso alternativo di diversi chilometri. Chiediamo, se possibile, una apertura parziale dell’arteria, anche se ci è stato riferito che al momento non ci sono fondi per un ripristino totale”.

La chiusura della strada – hanno raccontato – crea disagi a diverse famiglie residenti nell’area, ma anche altri cittadini che la utilizzavano per raggiungere altre aree.

Claudio Buono