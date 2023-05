Giro d’Italia, un grande successo promozionale per la Basilicata. La soddisfazione del governatore Bardi

“Come era ampiamente prevedibile, per il grande e immutato fascino attrattivo e l’entusiasmo che il Giro d’Italia esercita sulla gente al suo passaggio, la Basilicata con le meraviglie paesaggistiche, storiche e culturali del suo territorio è stata protagonista e al centro dell’attenzione mediatica nazionale ed internazionale per ben due giorni. La partecipazione dei lucani, sul percorso della carovana rosa e dei campioni del ciclismo è stata numerosa, entusiasmante, calorosa. Con una presenza popolare, intergenerazionale, diffusa e coinvolgente che solo il grande ciclismo, questo magnifico sport che unisce l’Italia, sa offrire. Sono perciò molto soddisfatto e contento per come siamo riusciti ad accogliere per il secondo anno consecutivo, grazie a uno straordinario sforzo organizzativo collegiale e collaborativo di Regione, Prefettura di Potenza, Anas, Provincia, Comuni, e con il supporto operativo dell’Apt, il Giro d’Italia”. Lo ha dichiarato Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, dopo che il Giro d’Italia, lunedì e ieri, ha percorso le strade e ha fatto visita nei paesi lucani.

“La Basilicata – ha aggiunto – ha centrato l’obiettivo di entrare nelle case degli italiani e del mondo intero proponendosi, sempre più, come meta unica e speciale per il turismo internazionale. A cominciare da quello sempre più numeroso legato all’amore per la bicicletta, su cui la Regione sta investendo, puntando con forti finanziamenti a sostegno di progetti per la realizzazione di una rete suggestiva di ciclovie e percorsi cicloturistici diffusi su tutto il vasto territorio regionale: nelle aree marine, montane e collinari. Sono convinto che il ciclismo e gli altri sport, sia amatoriali che agonistici, anche a livello internazionale, come dimostrano in questi giorni il Giro d’Italia e il GP della Basilicata del Mondiale di motonautica Xcat che si è svolto a Marina di Pisticci dal 5 al 7 maggio, possano diventare un altro formidabile tassello di conoscenza, promozione e attrazione, e perciò volano per lo sviluppo sostenibile dell’intera Basilicata”.

“Per raggiungere questi obiettivi – ha concluso Bardi – la Regione ha le idee chiare e svilupperà la sua azione, la sua programmazione, le sue relazioni affinchè importanti e prestigiosi eventi sportivi nazionali ed internazionali, a cominciare naturalmente dal Giro d’Italia, scelgano con piacere e convinzione la nostra magnifica e accogliente regione per lo svolgimento delle loro future manifestazioni”.

Un “Arrivederci” alla carovana del Giro d’Italia che lunedì è arrivato a Melfi e ieri mattina è ripartito da Venosa, per poi raggiungere Lago Lageno in Campania.