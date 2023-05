Tito, mercoledì 10 maggio il “Festival dello Sviluppo Sostenibile” al Centro per la Creatività Cecilia

“Verso un futuro sostenibile: scuole, istituti di ricerca, mondo imprenditoriale e Terzo settore”. È questo il titolo dell’iniziativa in programma al Centro per la Creatività Cecilia di Tito, mercoledì 10 maggio, nell’ambito del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. La manifestazione vede l’organizzazione dell’Istituto professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale “G. Fortunato” Potenza, con la collaborazione del Comune di Tito e Giardino della Gioia di Filiano. Mercoledì al “Cecilia”, dalle ore 9 alle ore 13, è prevista la partecipazione degli istituti scolastici di secondo grado della provincia di Potenza impegnati in attività di promozione sostenibile del territorio e di formazione sostenibile. Saranno le alunne e gli alunni di tali istituti a presentare i lavori ultimati o in via di realizzazione, unitamente a rappresentanti di istituti di ricerca e universitari presenti sul territorio, imprenditori che si stanno cimentando in attività innovative e sostenibili e rappresentanti di organizzazione del Terzo settore.

Prevista la presenza del sindaco Graziano Scavone e di rappresentanti del Gal Percorsi, Università della Basilicata, del Terzo Settore e delle scuole Ipsasr, Ipsia e Da Vinci-Nitti, con alunni e dirigenti scolastici.

“Il concetto di sostenibilità – dichiara Rocco Garramone, dirigente scolastico dell’Ipsasr – è legato intrinsecamente a quello di tutela dell’ambiente. L’istituto che mi onoro di dirigere si candida ad offrire ai propri studenti un bagaglio di conoscenze moderno, che includa anche un cambio di passo in agricoltura e vada sempre più verso produzioni e trasformazioni sostenibili. Questo Festival significa portare i giovani, le istituzioni e le imprese a condividere un obiettivo comune per definire come sostenibile un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

“Il prossimo dieci maggio, presso il Centro per la Creatività Cecilia a Tito, ospiteremo la seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile – ha dichiarato Giusy Laurino, assessore comunale alle attività produttive –. Una giornata di formazione e informazione su un tema fondamentale per rafforzare la rete di collaborazione avviata da anni tra il mondo produttivo dell’area industriale di Tito, le scuole, l’Università degli Studi della Basilicata e il Terzo settore”.

L’obiettivo del Festival e dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

A livello nazionale, l’iniziativa è promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con i suoi oltre 300 aderenti e con il supporto dei partner.