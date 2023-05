Rivoluzione del 1799. Domani a Picerno una serie di iniziative per ricordare le gesta di donne e uomini che lottarono per la libertà per i diritti

Domani 10 maggio Picerno ricorderà le gesta di donne e uomini che lottarono per la libertà per i diritti nel 1799. “Da quella lotta, da quel sacrificio – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Lettieri bisogna trarre insegnamento e forza per affrontare il futuro, non rimanere indifferenti ai cambiamenti che velocemente attraversano il tempo che viviamo, contribuire a realizzare una società migliore tutelando noi stessi e i diritti dei più deboli. La comunità Picernese e di Basilicata ha la forza, la sensibilità, la passione, le capacità per costruire una comunità che guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno”.

Nelle locandine il programma completo delle iniziative a Picerno.