‘Scordato’ di Rocco Papaleo. Oggi al Multicinema Ranieri di Tito Scalo in sala tre attori per salutare il pubblico

L’attore Giuseppe Ragone, insieme a Simone Corbisiero (Orlando da giovane) e Manola Rotunno (la madre), saranno presenti domani alle 17.30 al multicinema Ranieri di Tito Scalo, in occasione della proiezione del film “Scordato” di Rocco Papaleo. all’interno della propria struttura per presentare il film di Rocco Papaleo. E al Multicinema Ranieri, negli ultimi giorni, sono stati in tantissimi a recarsi in sala per poter vedere l’ultimo lavoro di Papaleo, che sta riscuotendo grande successo dentro e fuori regione.

In questi giorni il film di Papaleo è stato spesso il miglior incasso italiano al cinema, secondo i dati di Box Office Italia.