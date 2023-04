Picerno, a tre punti dal sogno. Domani tutto esaurito al “Curcio” contro il Pescara di Zeman

Il Picerno vuole scrivere una grande pagina di storia. Le prime frasi, abbastanza importanti, sono già state scritte. Domani in campo bisognerà completare questa pagina storica: vincere contro il Pescara e classificarsi al terzo posto della classifica di Serie C del girone C, alle spalle del Crotone e del già promosso Catanzaro. Si vestirà a festa domani il “Donato Curcio”, che farà registrare il tutto esaurito in ogni settore. Picerno 59 punti, Pescara 62. Basterà vincere contro la squadra di Zeman – che per la seconda volta della sua carriera sarà al Curcio – per agguantare il terzo posto. Anche a pari punti, avrà la meglio la squadra di mister Longo, in virtù degli scontri diretti: all’andata a Pescara clamorosa vittoria per 3-0. Il terzo posto per il Picerno significherebbe si storia. E porterebbe la Leonessa della Lucania direttamente alla fase nazionale dei play-off. Una soddisfazione per la squadra costruita diretta dal DG Vincenzo Greco. Dagli States ci sarà sempre lui, un tifoso speciale, il patron Donato Curcio. Che quest’anno ha avuto tante gioie e soddisfazioni dal suo Picerno. E spera in una grande chiusura. Ci sono tutti i presupposti per una splendida giornata di sport. Fischio d’inizio alle ore 17:30. La comunità picernese è in fibrillazione per l’ultimo match della regular season. Pronta per un importante ruggito.

Claudio Buono

foto Ufficio Stampa AZ Picerno – Antonella Pace