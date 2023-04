Muro Lucano, arriva l’ultimo ok dalla Soprintendenza: a breve l’appalto dei lavori da 1 milione di euro per il “Parco Urbano”

Il Comune di Muro Lucano ha ottenuto l’ultimo parere favorevole da parte della Soprintendenza per il progetto del Parco Urbano che verrà realizzato con fondi Ministeriali e PNRR pari a € 980.000,00. Nelle prossime settimane si procederà con la gara d’appalto. E’ questa la notizia che giunge da Muro Lucano, comunicata dal sindaco, Giovanni Setaro. “Il patrimonio di Muro Lucano è immenso e nella totalità del nostro progetto c’è la chiara volontà di cambiare la prospettiva con la quale viene percepito. Non è difficile, quindi, immaginare di poter dedicare un’intera area della nostra città ad un polo turistico”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha aggiunto: “il Parco Urbano che realizzeremo sorgerà in zona de La Costa. Si tratta di una posizione strategica per chiunque voglia raggiungere la nostra Muro o per i tanti cittadini che vorranno godere di uno spazio verde ampio e per le famiglie che potranno far divertire in serenità i propri piccoli. Il Parco verrà dotato di un passeggio con pista ciclabile e con strumenti fitness, di una biopiscina, di un anfiteatro all’aperto, di una zona barbecue, di un’area giochi, di un campo sportivo, di una struttura ricettiva e di un’importante area camper”.

“È facile – ha continuato Setaro – pensare come questo hub turistico potrà portare dei nuovi arrivi nella nostra città, creando un nuovo circolo di turisti che potranno approfittare del nostro Parco Urbano per sostare e per godere poi dei nostri molteplici percorsi naturalistici ed enogastronomici, potendo quindi apprezzare la nostra Muro Lucano da un punto geograficamente privilegiato. Il punto strategico, al centro della città ma allo stesso tempo riservato, permetterà ai camperisti, e ai turisti in genere, non solo di godere di un luogo magico ma anche di raggiungere i punti di interesse turistico utilizzando facilmente via Conserva per poi proseguire verso il Torrione, il Castello, la Cattedrale, il Museo Diocesano, il Museo Archeologico Nazionale, il Borgo Pianello, la Casa di San Gerardo, il Belvedere di San Nicola, il Ponte del Pianello, il Sentiero delle Ripe, fino ad arrivare alla diga che, in futuro, potremmo ricongiungere con l’hub turistico in zona de La Costa”.

redazione