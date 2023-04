“Siamo seminaristi brasiliani”, e chiedono soldi per biglietti di bus e treno. Possibile truffatori in giro a Potenza

E’ scattato l’allarme con una possibile truffa a Potenza dove, come riportato su chat e social, si aggirerebbero uomini che si presenterebbero come “seminaristi brasiliani”. Vestiti in abito talare, a più persone avrebbero chiesto soldi per acquistare biglietti per treni o pullman per dirigersi verso Milano o Roma. Stando a quanto accertato, non esisterebbero tali personaggi. Per questo, si potrebbe trattare di una truffa. L’invito ai cittadini è quello di prestare massima attenzione, visto che, purtroppo, i truffatori se ne inventano di tutti i colori pur di racimolare qualche euro e truffare le persone.

Claudio Buono