“Puliamo la Marchisella”, volontari all’opera per riportare alla luce l’ex strada che collega Satriano di Lucania e Brienza

Ripulire una strada per farla diventare luogo di passeggiate a piedi o in bicicletta. E’ questo l’obiettivo dei volontari dell’associazione Vola – Volontari per l’Ambiente, che ha organizzato per sabato 1 aprile, a partire dalle ore 9, la terza giornata ecologica per pulire l’ex strada, chiusa, che collega i territori di Satriano di Lucania e Brienza, con appuntamento proprio alla rotatoria che dà inizio a questa strada. La giornata sarà coordinata dal responsabile del circolo Vola di Satriano di Lucania, Pietro Spera Pierino (per info, raggiungibile al numero di cell. 328.1472910),

Si tratta, come detto, della terza giornata in poco tempo, dopo quelle organizzate il 18 e 25 marzo. L’iniziativa è stata denominata “Puliamo la Marchisella”. Quest’ultima è una strada di campagna diventata una discarica a cielo aperto (ex strada provinciale che collega Satriano e Brienza). Da parte dell’associazione, l’appello a tutti i cittadini a dare un contributo aiutando a ripulire le aree sporcate dagli incivili. L’iniziativa è organizzata anche grazie alla collaborazione dei due Comuni che hanno messo a disposizione mezzi e personale. “Ad oggi – fanno sapere i volontari – abbiamo caricato quattro camioncini di spazzatura, c’è bisogno dell’aiuto di tutti per far risplendere questa area”. Il materiale trovato riguarda ferro vecchio, carcasse di mezzi, pneumatici, televisori, mobili, bottiglie, amianto e rifiuti urbani di vario genere.

Perchè i volontari fanno questa iniziativa? “Perché ci siamo stancati – fanno sapere – di vedere il nostro territorio devastato da comportamenti criminali di persone senza dignità. Perché vogliamo vivere in un ambiente pulito e goderci il panorama durante le passeggiate nel nostro splendida Marchisella, una strada immersa nella natura. Lo facciamo con l’obiettivo di realizzare una strada per passeggiare e andare in bici, immersi nella natura”.

Claudio Buono