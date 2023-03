Tornano nell’Unibas gli “Open Day” per presentare l’Ateneo alle future matricole. Appuntamento a Potenza e Matera dal 28 al 31 marzo

L’Università degli studi della Basilicata apre le sue porte alle future matricole per presentare l’offerta didattica e le strutture di Ateneo: tornano infatti, anche quest’anno, gli “Open Day”, che si svolgeranno a Potenza, nel campus universitario di Macchia Romana, il 28 e il 29 marzo 2023, a partire dalle ore 9, e a Matera – nel campus universitario di via Lanera – il 31 marzo 2023, sempre a partire dalle ore 9.

All’inaugurazione della manifestazione, il 28 marzo, oltre ai rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata e dell’ARDSU, saranno presenti, in qualità di ospiti dell’evento, il prof. influencer Vincenzo Schettini e gli ex studenti Pegah Moshir Pour e Rocco Taddei che racconteranno ai partecipanti la loro esperienza professionale maturata al termine del percorso di studi nell’Ateneo lucano. Agli ospiti verrà affidato il compito di motivare i partecipanti all’impegno che gli studi universitari richiedono. Nell’ambito della manifestazione saranno allestiti spazi di presentazione delle sei strutture primarie con uno spazio specifico dedicato al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Nel salone del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, le future matricole potranno visitare lo spazio “Io creativo” dove verranno presentate le attività artistiche del Liceo Artistico “W. Gropius” del capoluogo lucano. Il 29 marzo sarà invece presente il prof. influencer Vincenzo Schettini. Sono previste visite guidate nei laboratori didattici e di ricerca. Le strutture dell’Ateneo organizzeranno, nei tre giorni degli “Open day”, una quarantina di lezioni aperte, presentando le attività di ricerca e affrontando le principali tematiche relative ai loro corsi di studio.

Il 31 marzo la manifestazione proseguirà a Matera, nel Campus universitario di via Lanera. Anche nella Città dei Sassi sono previste lezioni aperte e incontri di orientamento, e la partecipazione del prof. Schettini: “La nostra università – ha spiegato la direttrice del Centro di Ateneo Orientamento Studenti dell’Unibas, prof.ssa Ada Braghieri – presenterà in queste tre giornate i servizi offerti agli studenti. L’orientamento rappresenta un’attività fondamentale per informare le future matricole, offrendo loro un quadro del percorso dopo la maturità e il complesso dell’offerta formativa e delle potenzialità dell’Ateneo lucano. Il nostro Centro ha investito molto non solo nelle attività di orientamento in entrata ma anche nelle iniziative di orientamento in itinere e sulle attività di placement”. Il Rettore, prof. Ignazio Marcello Mancini, ha invece evidenziato quanto “l’Unibas punti sul percorso di valorizzazione e di ‘apertura’ all’esterno: questi eventi contribuiscono alla valorizzazione delle eccellenze e della didattica, che ogni giorno mettiamo in campo, e alla diffusione delle nostre attività di ricerca”.