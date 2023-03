Collect Waste Walke, camminata e pulizia su sentieri e strade da parte dei Camminatori Amatoriali Satrianesi

Il Collect Waste Walk è un’attività che fa bene alla salute e fa bene all’ambiente; una normale camminata accompagnata dalla raccolta di rifiuti lasciati lungo il ciglio di strade e sentieri. Passando e ripassando, percorrendo a piedi le solite strade, si diventa un pò “sentinella” di ogni nuovo rifiuto lasciato e quello che è bene comune non rispettato viene sentito come proprio e da custodire. “Noi Camminatori Amatoriali Satrianesi, con l’arrivo della primavera abbiamo voluto abbinare alla nostra consueta camminata Domenicale anche la raccolta dei rifiuti abbandonati per ripulire l’ambiente ed essere di esempio a chi purtroppo poco rispetto ha della natura che lo circonda”. Sono stati sufficienti alcuni sacchetti per la spazzatura ed un paio di guanti. Abbiamo ripulito circa 7 km di strada (SP 95 Satriano di Lucania) su entrambi i lati ed abbiamo raccolto svariati sacchi di rifiuti. I rifiuti, già scrupolosamente divisi per tipo di materiale dagli stessi camminatori, sono stati consegnati presso l’isola ecologica di Satriano. “Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Satriano di Lucania, gli operatori ecologici e i dipendenti comunali per la collaborazione e la disponibilità”, fanno sapere i Camminatori Amatoriali Satrianesi.