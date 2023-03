A New York brilla una stella lucana. Il giovanissimo Pietro è il vincitore del “Golden Classical Music Awards”

E’ lucano il vincitore del prestigioso “Golden Classical Music Awards”, una delle kermesse più importanti a livello internazionale per i giovani artisti e musicisti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di Pietro Maria Francesco Mauro, che ha appena 9 anni ed è di Senise. Il giovanissimo artista si è aggiudicato il primo premio della più importante kermesse internazionale battendo la concorrenza di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ha spiazzato tutti e stregato la giuria esibendosi al pianoforte con un pezzo di Domenico Scarlatti K1 in D Minore, al Carnegie Hall di New York, definita una delle più prestigiose sale da concerto nel mondo. Nonostante la giovanissima età, Pietro studia pianoforte da tre anni ed oltre a questo prestigioso riconoscimento ha vinto in questi anni anche altre importanti competizioni nazionali e si è già esibito in diverse località. “Passione e talento, sacrificio e ambizione faranno si che New York è stato solo il primo passo per una prestigiosa e gratificante carriera“, dicono di lui.

Claudio Buono