Il nuovo programma Mediaset “Energie in viaggio” fa tappa all’istituto di formazione App-Energia a Tito Scalo

Nei giorni scorsi, a Tito Scalo, l’Istituto di formazione App – Energia ha ospitato un evento Mediaset per il nuovo programma “Energie in viaggio” volto a raccontare l’Italia della transizione energetica attraverso il cambiamento, la cura e la salvaguardia del nostro paese. Tra questi il racconto del campione Massimiliano Rosolino per il progetto “Energie per crescere”, testimone d’eccezione dell’istituto di formazione lucano che si adopera per la formazione continua e la riqualificazione delle professioni necessarie per la riconversione e trasformazione dei modus operandi, dei siti industriali, delle infrastrutture ma soprattutto del capitale umano, elementi chiave per la just transition. L’approccio olistico dell’Azienda App – Energia, orientato alla creazione e riqualificazione delle professioni, li ha visti uniti verso un’unica direzione con il progetto “Energie per crescere” del gruppo Enel, ambizioso piano orientato al connubio della digitalizzazione delle reti elettriche, potenziamento delle energie rinnovabili e l’apprendimento di skills sempre più settoriali e professionali.

L’adesione al progetto permette di avere formazione specifica in aziende qualificate come App – Energia che dopo un adeguata formazione sia teorica che in campo offre concrete possibilità di inserimento occupazionale nel settore. “Formiamo professionisti del futuro, con la consapevolezza che quest’ultimo è più importante del passato”, è il motto di App – Energia.