Stop file agli sportelli. L’ASP di Potenza attiva un servizio on-line per la prenotazione del rinnovo delle patenti

Al via il nuovo servizio di prenotazione telematica sul sito della Asp con un tutorial informativo

L’Azienda Sanitaria di Basilicata- sede di Potenza- si dota di un nuovo sistema telematico per la gestione informatizzata delle visite in Commissione Patenti. Sul sito web dell’Asp (www.aspbasilicata.it) è ora possibile fare richiesta per una visita in CML, evitando così che il cittadino si rechi personalmente agli sportelli. L’azienda sanitaria va qquindi incontro alle esigenze dell’utenza riducendone i disagi. Il servizio telematizzato si è reso necessario per la grande mole di lavoro degli operatori: ogni anno, presso la Commissione Patenti dell’ASP di Potenza, vengono eseguite circa tremilacinquecento visite. Si tratta di un settore molto importante sia per la sicurezza dei singoli individui che per l’intera collettività. In Commissione Patenti si valuta l’idoneità psico-fisica alla guida per quei casi particolari indicati dal Codice della Strada. In particolare, la Commissione interviene per valutare e rivalutare i conducenti affetti dalle patologie che risultano elencate all’art. 119 del Codice della Strada (scarica articolo completo); i conducenti nei confronti dei quali sia stata disposta la “revisione” della patente di guida per verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici; i conducenti nei confronti dei quali sia stata disposta la “sospensione o revisione” della patente di guida a seguito di violazione degli artt. 186-187 del Codice della Strada riferiti a guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti; i conducenti titolari di patente di categoria D o DE che abbiano superato il 60° anno di età; i conducenti titolari di patente C o CE che abbiano superato il 65° anno di età.

Sul portale aziendale, a partire dal 16 marzo prossimo gli utenti potranno inoltrare richiesta per prenotare una visita presso la Commissione patenti cliccando sul pulsante “Richiedi Visita”. E’ possibile modificare o annullare la richiesta di prenotazione della visita tramite il pulsante “Modifica Visita”. La compilazione del modulo online richiede pochi minuti, dopodiché si riceverà una mail di risposta automatica a conferma dell’avvenuta registrazione. Nel più breve tempo possibile, si riceverà la data esatta della visita. Per chi ne avesse bisogno, sul portale aziendale è disponibile un tutorial.