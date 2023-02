“Il potere della musica strumentale”, domani 25 febbraio a Potenza il quarto appuntamento con l’associazione Connections

Si intitola “Il potere della musica strumentale” il quarto appuntamento della Stagione concertistica 2023 dell’Associazione Connections, che si terrà sabato 25 febbraio alle 20.00, a Potenza, presso la Libreria Ermes, in Viale Firenze n.10. Dopo il successo di pubblico dei primi tre concerti, realizzati a Pietragalla, Acerenza e Pietrapertosa, Connections giunge nel capoluogo di regione per presentare un concerto per clarinetto (Erminia Nigro) e pianoforte (Sara Moro), con musiche di Brahms, Schumann, Debussy, Mendelssohn. La libreria Ermes non è nuova alle collaborazioni artistiche, grazie alla sensibilità del titolare Bartolomeo Telesca, musicista, che spesso apre le sue porte alla nobile arte dei suoni e ai suoi interpreti.