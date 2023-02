Le lamentele degli studenti di Tito: “Da Potenza costretti a scendere dall’autobus perchè pieno, si trovi una soluzione”

“Ci ritroviamo quasi tutti i giorni con autobus pieni e restiamo a piedi, per poi trovare un altro mezzo per rientrare a casa” . E’ questa la denuncia che diversi studenti di Tito fanno a melandronews.it. Lamentano problemi che riguardano il lasso di tempo che va dall’uscita da scuola, a Potenza, al rientro presso le proprie abitazioni, a Tito paese o scalo. Gli studenti salgono a bordo del bus, o almeno provano – stando al loro racconto – in via della Cittadinanza Attiva nel capoluogo lucano. “Ogni giorno – raccontano – fatta eccezione per le scuole che ogni tanto hanno assemblea d’istituto o per puro caso manca gente, moltissimi di noi studenti titesi ci ritroviamo con autobus strapieni e restiamo a piedi. Per non parlare di quando non c’è ne nemmeno posto per rimanere in piedi e sei costretto a rimanere a scendere, come ci è capitato la scorsa settimana”. Due corse, due autobus, “non bastano”, sostengono gli studenti, che quotidianamente vivono questo disagio. “La proposta per risolvere il problema non è altro che aggiungere una nuova tratta durante la settimana”, sostengono.

La competenza del servizio è della Regione Basilicata. L’augurio è che l’Ente e l’assessorato competente possa andare incontro alle esigenze degli studenti e risolvere la problematica.

Claudio Buono