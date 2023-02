Vietri di Potenza, per le attività imprenditoriali a disposizione una mega struttura gratuitamente. Oltre a 5mila euro e 2 anni di esenzione Tari

Un immobile totalmente gratuito per cinque anni, per poter svolgere attività lavorative o avviarne nuove. E con l’aggiunta di un contributo di 5 mila euro e l’esenzione della Tari per due anni. E’ questa l’ultima iniziativa del Comune di Vietri di Potenza, nell’ambito della misura “Investi a Vietri”, che già negli anni scorsi ha portato all’avvio di nuove attività lavorative sul territorio grazie agli incentivi pensati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano. Ieri il Comune ha comunicato che, nell’ambito appunto della misura “Investi a Vietri”, è stato indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per la concessione in comodato d’uso gratuito del locale situato in località Braide, a favore di nuove iniziative imprenditoriali nel settore terziario che intendono realizzare il proprio progetto di impresa a Vietri di Potenza.

Si tratta di un Centro Polivalente, costituito da una struttura di cemento armato di 2mila mq, oggetto di recenti lavori di ristrutturazione. Edificio dotato di cancello elettronico, all’interno con più livelli, due blocchi di servizi igienici, ampio parcheggio, sistema di videosorveglianza composto da 12 telecamere, ottima esposizione alla luce e con impianto fotovoltaico. All’interno sono presenti vari spazi indipendenti. Possono partecipare all’avviso pubblico imprese o associazioni che intendono realizzare il proprio programma di investimento a Vietri di Potenza, anche se non costituite o costituende, o attività di impresa o associazione già costituita ed avviata. La scadenza per inviare le domande è stata fissata per le ore 12 del 27 febbraio prossimo.

Avviso pubblico e modelli di domanda disponibili cliccando qui

Claudio Buono