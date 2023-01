“Scintille”, a Sasso di Castalda e Satriano di Lucania la rassegna di teatro ragazzi per famiglie dall’8 febbraio all’11 giugno

La Compagnia teatrale Petra, operante da anni sul territorio locale e nazionale, ha iniziato il nuovo anno con una capillare campagna promozionale per la presentazione di “Scintille – Rassegna di teatro ragazzi per famiglie”, realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Satriano di Lucania e Sasso di Castalda. La rassegna, che inizierà a febbraio e terminerà a giugno, conta sei spettacoli di compagnie provenienti da Basilicata, Puglia e Lombardia. Le performance si svolgeranno in maniera alternata nei due comuni promotori, in parte nei rispettivi teatri e in parte in natura, creando un vero e proprio processo di scambio e unione di pubblico. L’idea di collaborazione tra associazioni e istituzioni di comuni tra loro limitrofi infatti scaturisce, oltre che dalla necessità di rispondere alle esigenze del territorio attraverso l’erogazione di servizi integrati, dall’intento di raggiungere il maggior numero possibile di utenti e di fondare le basi per un circuito culturale senza confini. Con “Scintille” Petra punta a riaccendere i riflettori sull’universo giovanile e a permettere quindi anche ai più piccoli di avvicinarsi al mondo del teatro attraverso spettacoli creati ad hoc e capaci di elaborare tematiche di spicco e di elevata criticità nelle diverse fasi di crescita. Dalla percezione della paura alla presa di coscienza di sé e degli altri, passando per il mondo della natura e l’analisi dei limiti, attraverso un viaggio che permette di scrutare la realtà senza mai abbandonare la fantasia per incitare i grandi a ritornare a sognare e insegnare ai piccoli a non smettere mai di farlo. Numerose non solo le tematiche affrontate, ma anche le tecniche scelte per rappresentarle; ad alternarsi sul palco saranno il teatro d’attore e di figura, il teatro danza e la tecnica più innovativa delle performance esperienziali. Per presentare il progetto e agevolare l’acquisto degli abbonamenti, possibile fino alla data di inizio della rassegna, sono previsti nei prossimi giorni due appuntamenti: il primo venerdì 27 gennaio a Satriano di Lucania presso la sede dell’associazione Petra in via corso Trieste 79 dalle 18.00 alle 19.00 e il secondo alla stessa ora di lunedì 30 gennaio a Sasso di Castalda presso le sale del centralissimo Palazzo De Luca.

Il costo dell’abbonamento è di 20 euro a persona e oltre che nel corso degli eventi sopra citati è possibile effettuarne l’acquisto accedendo al sito www.compagniateatralepetra.com o chiamando al numero 327 2515604.