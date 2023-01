Avigliano, due persone investite da un Pick Up. Trasferite in codice rosso al “San Carlo” di Potenza

Sono stati entrambi trasportati in ospedale, un uomo e una donna, investiti oggi pomeriggio ad Avigliano, per causa ancora in fase di accertamento. Si tratta di una coppia di settantenni investita da un’autovettura, un Pick Up, nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria. A chiamare i soccorsi è stata la persona alla guida dell’auto, che ha dato immediatamente l’allarme ed è andato in soccorso delle due persone. Le due persone sono entrate al pronto soccorso del “San Carlo” di Potenza in codice rosso. Le loro condizioni sarebbero gravi.

redazione