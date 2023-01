“Basilicata Winter in Blues”, con la 5^ edizione ritorna l’appuntamento invernale con il blues dal vivo nei locali della regione

L’associazione culturale “Cross Roads” Pignola, ideatrice e curatrice del “Pignola in Blues”, per il quinto anno organizza l’edizione invernale del festival musicale tra i più attesi e apprezzati dagli amanti del genere. A partire dal 13 Gennaio, quattro venerdi all’insegna del blues in altrettanti locali della Basilicata. Ad aprire il cartellone 2023 presso il Canterville Irish pub di Potenza sarà Maxie FreeMan, una vera e propria leggenda nella scena blues di Stoccolma. Svedese ma figlio del mondo è reputato uno straordinario chitarrista con una grande passione per la musica live. Seconda data nel suo tour italiano, il suo repertorio, eseguito in chiave personale ed originale, spazia dal delta blues al funky con richiami agli stili chicago e motown. E’ noto e particolarmente stimato per i suoi dinamici assoli capaci di entusiasmare il pubblico presente ai suoi concerti che si svolgono periodicamente in tutta Europa. Le sue principali influenze includono tra gli altri Muddy Waters, Jimi Hendrix e Hound Dog Taylor.

Ha collaborato con artisti del calibro di Siena Root, Charles Hayes, Allen Finney. Insieme a Freeman, chitarra e voce, la band è formata da Walter Cerasani, basso e Gianpaolo Feola, batteria. Le date successive del Basilicata Winter in Blues da appuntare per gli amanti della musica live o semplicemente per chi desidera regalarsi una serata all’insegna della buona musica: Walking trees il 10 febbraio presso Le Fiamme di Pignola, Demian Dominguez 3 marzo all’Old Stories di Rionero e Hangarvain 31 marzo al Jaws di Acerenza. Orario dei concerti 21:30, tutti ad ingresso gratuito.

Per informazioni: crossroadspignola@gmail.com; foto, video e curiosità sul sito www.crossroadspignola.it e sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione.