Solidarietà, a Tito domani la consegna dei “Regali sospesi” dell’Unicef ai bambini ospiti presso le strutture di accoglienza

Younicef Potenza è lieta di comunicare che giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 10,30, nella biblioteca comunale “Lorenzo Ostuni” a Tito, saranno consegnati i regali sospesi Unicef 2022. Li riceveranno i bambini ospiti presso la Casa Famiglia “Giallo Sole”, i piccoli seguiti dal Cestrim, quelli ospiti dello Sprar gestito dalla cooperativa “La mimosa”. E ancora i piccoli seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Tito e quelli delle famiglie assistite da “Pane quotidiano” di Tito. Per il terzo anno consecutivo Dora Figliulo, assessore con delega alle Politiche Sociali, di genere e all’integrazione, qualità urbana, relazioni con il cittadino, ha organizzato con Francesca Pace, Younicef Potenza, Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Potenza, e l’Associazione “Donne 99” la consegna del regalo sospeso. Il “Regalo sospeso” è un’iniziativa dell’Unicef Italia, realizzata anche quest’anno in collaborazione con Clementoni, con l’obiettivo di consegnare a 2.500 bambini — ospitati in strutture ospedaliere, in case famiglia in Italia — speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo. Ogni “Regalo sospeso” è una valigetta piena di giochi e colori, che contiene un activity book, puzzle, kit per colorare e carte mimo. Attraverso questo gesto di solidarietà anche tanti bambini vulnerabili nel resto del mondo beneficeranno dei programmi di sostegno e protezione dell’Unicef. In queste feste natalizie che volgono al termine, donando 10 € all’Unicef, oltre 180 persone della Basilicata hanno contribuito a fare un regalo speciale alle bambine e ai bambini che hanno bisogno di un gesto di solidarietà e vicinanza in Italia e sostengono i progetti Unicef nel mondo. Con 10 euro si donano 20 quaderni e 20 pacchi da 10 penne per sostenere i programmi dell’Unicef a favore dell’istruzione delle bambine e dei bambini. “La campagna continua. Potete dare il Vostro contributo – ha fatto sapere il presidente Coviello – chiamandoci allo 0971.472042, o via mail mail all’indirizzo comitato.potenza@unicef.it. Ogni regalo sospeso è un sorriso che resta”.