Basilicata, “esenzione delle accise su benzina, gas, gasolio ed energia”. L’iniziativa di 11 cittadini arriva alla Corte Suprema di Cassazione

La cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare. La proposta ha per oggetto “esenzione totale delle accise sui prodotti energetici, quali benzina, gasolio, gpl, gas metano, oli combustibili ed energia elettrica per tutti i residenti, ivi comprese le aziende, con almeno cinque anni di comprovata residenza e presenza fisica nel territorio della Basilicata”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione di promozione sociale “Risvegliati Lucania”, di Stigliano. Occorreranno 50mila firme da presentare in Corte di cassazione prima che la proposta sia portata al vaglio del Parlamento.

Lo riporta la testata giornalistica Basilicata24.