Pino Melfi & Giacomo Aula, il concerto domani sera a Tito Scalo all’interno de “La Bianca Stagione”

Prosegue “La Bianca Stagione”, la programmazione culturale natalizia del Comune di Tito. Appuntamento mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 19.00, presso la Chiesa S.S. Immacolata Concezione di Tito Scalo, con il concerto di Pino Melfi & Giacomo Aula Duo

Il progetto musicale nasce dal desiderio di Pino Melfi di collaborare e confrontarsi con il pianista lucano (di nascita ma proveniente dalle scene internazionali di Minneapolis, Berlino, New York e Lisbona), su un terreno essenziale quale può essere il duo. Duo inedito che trova il suo baricentro stilistico tra autori decisamente moderni, anzi meglio si deve dire contemporanei: da Tom Harrell a Chick Corea, da Steve Swallow a Jim Hall. Materiali che ben si sposano con la scrittura degli stessi esecutori, la cui penna oscilla fra brani più tradizionali a forme estese dall’approfondita architettura armonico-melodica. In questo senso pagine come “Maggio” o “Canzone per Nino Rota” (commissionata da Uto Ughi nel Luglio 1999 per il Festival di Sorrento) hanno un sapore che prende spunto da menti armoniche evolute, come Pieranunzi, Bill Carrothers o Solal. Il repertorio del duo presenta quindi in massima parte tali autori ma non mancano – nota di colore aggiuntiva – incursioni nel repertorio standard mainstream come pure – opportunamente rielaborate e per l’occasione – riletture di brani natalizi.