A Bella l’amministrazione comunale dona una copia della Costituzione Italiana ai 18enni

Si è svolta presso il Cineteatro Periz di Bella la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione italiana ai ragazzi che nel corso del 2022 hanno compiuto il diciottesimo anno di età. L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, dei neo diciottenni e delle loro rispettive famiglie. “Si tratta – sottolinea il sindaco Sabato – di un momento emozionante non solo per i ragazzi, ma anche per gli amministratori, perché con la maggiore età arriva anche il momento delle scelte e stimolare i ragazzi ad impegnarsi per la propria comunità è sempre un bellissimo messaggio da trasmettere. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più i ragazzi per renderli protagonisti a pieno titolo del loro futuro e di quello della loro comunità”.

Per l’Assessore alla Politiche giovanili Samuele Grippa «Abbiamo scelto di consegnare la Costituzione ai ragazzi bellesi che quest’anno ha raggiunto la maggiore età, per invitarli ad essere protagonisti della vita civica, consapevoli dei diritti e del rapporto che essi hanno con i doveri che di fatto ci tutelano. La Costituzione è un regalo prezioso e impegnativo, perché è il pilastro fondante della nostra democrazia. Ogni suo articolo è frutto del coraggio e del sacrificio di chi ha creduto nella libertà e nella pari dignità di ogni essere umano e ha lottato perché divenissero valori condivisi e non trattabili. Per conservarla, o meglio per coltivarla, occorre l’impegno di ciascuno di noi; è la passione di ogni cittadino che la fa vivere ed è la giovane e fresca energia di questi giovani che la può alimentare al meglio”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di un attestato e con un brindisi finale.