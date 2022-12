Potenza, a un passo dal jackpot dei record. Centrato un 5 al Superenalotto

La dea bendata torna a baciare la Basilicata. Un 5 da oltre 20mila euro è stato centrato a Potenza, nella tabaccheria di Piazza Bologna nell’ultimo concorso del gioco a premi che ha superato quota 335 milioni per il 6, con l’estrazione di stasera che – si spera – possa finalmente aggiudicare il jackpot da record. A Potenza è stato centrato un “5” del valore di 21.026,96 euro. Una somma niente male in queste festività natalizie, per il concorso della Vigilia di Natale.

Ricordiamo che in Basilicata il “6” al Superenalotto è stato centrato solo una volta, con 1,7 milioni vinti nel 2000 a Marsicovetere. Che sia la serata giusta..

Claudio Buono